Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18)

O Ceará tem diversos concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 9.616,18.

Concurso da AMC

A Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) abriu concurso público com 128 vagas para agente de trânsito. O salário dos aprovados será de R$ 5.561,89.

Podem participar candidatos com ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

Os interessados devem se inscrever até 15 de outubro no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preenchendo formulário eletrônico. A taxa de inscrição é de R$ 120.

>> Confira o edital completo

Professor da UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu processo seletivo com duas vagas para professor substituto no campus de Juazeiro do Norte. Há contratação para os setores de Direito, com remuneração de R$ 5.305, e Letras-Libras, com salário de R$ 4.070.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 desta segunda-feira (18) na plataforma da UFCA. As vagas possuem regime de trabalho de 40h semanais.

>> Confira o edital completo

Instituto Dragão do Mar

O Instituto Dragão do Mar tem seleção aberta com cinco vagas de contratação imediata, com 43 vagas e formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 1.509,28 a R$ 3.077,86, dependendo da função desempenhada.

As vagas são para bibliotecário e eletricista no Centro Cultural Bom Jardim, mediador social na Biblioteca Pública do Ceará, assistente administrativo no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, recepcionista no Theatro José de Alencar e jardineiro no Instituto Dragão do Mar.

Os interessados poderão se candidatar até às 23h59 desta quarta-feira (20), no site do Mapa Cultural do Ceará. As inscrições podem ser feitas no site do instituto ou presencialmente, na recepção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

>> Confira o edital completo

Professor da Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) tem concurso público aberto para professor da área de Máquinas e Mecanização Agrícola. O salário é de R$ 9.616,18.

Os candidatos devem ter diploma de graduação na área de Agronomia ou Engenharia Agrícola, além de doutorado em Engenharia Agrícola. As inscrições devem ser feitas até 6 de outubro, enviando candidatura exclusivamente para o e-mail secretariaidr@unilab.edu.br.

>> Confira o edital completo

Professores de escolas indígenas

A Secretaria da Educação (Seduc) abriu inscrições de concurso público para professores com lotação em escolas indígenas da rede pública estadual do Ceará. São, ao todo, 200 vagas, que contemplarão 14 etnias: Anacé; Gavião; Jenipapo-Kanindé; Kalabaça; Kanindé; Kariri; Pitaguary; Potyguara; Tabajara; Tapeba; Tapuya Kariri; Tubiba Tapuya; Tupinambá e Tremembé.

Interessados têm até 2 de outubro para se inscrever no site de seleção da Uece.

Os aprovados receberão remuneração no valor de R$ 6.147,6. A carga horária é de 40 horas semanais, com auxílio-alimentação no valor de R$ 15,87 por dia útil trabalhado, conforme cargo inicial dos servidores do magistério na rede Seduc.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Apuiarés

A Prefeitura de Apuiarés, no interior do Ceará, tem concurso público aberto com 126 vagas. As oportunidades são para diversas áreas e se estendem a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

A remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98. A carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até 4 de outubro no site do Instituto Consulpam. A taxa para fazer a prova vai de R$ 60 a R$ 140.

>> Confira o edital completo

Estágio e trainee no Grupo Boticário

O Grupo Boticário abriu inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.068, enquanto os trainees receberão um salário de R$ 8 mil.

Quem desejar participar do processo seletivo poderá residir em qualquer localidade do Brasil, já que os cargos têm modos de atuação de forma remota, híbrida ou presencial.

Para as vagas de estágio, poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Os interessados devem se inscrever por meio do site do projeto até o dia 22 de setembro.

Estágio de pós-graduação no TRE-CE

Até o dia 24, está aberta seleção de estagiários de pós-graduação para o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE. Há vagas nas áreas de Estatística, Tecnologia da Informação (TI) e áreas afins.

Interessados devem acessar o portal da Universidade Patativa do Assaré (UPA) para o envio da documentação.

São ofertadas 12 vagas distribuídas nas seguintes áreas: ciber segurança, business intelligence, Dba, Estatística, Redes, Gestão de Serviços de TI, DevOps e Projetos e Contratos.

Os selecionados terão direto a bolsa-auxílio mensal de R$ 3,5 mil, além de benefícios.

Trainee na empresa Líder Aviação

A empresa Líder Aviação está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2024. Podem se inscrever pessoas que se formaram a partir de dezembro de 2020 e estudantes com previsão de conclusão de curso até dezembro deste ano. As inscrições são feitas online seguem até 5 de outubro.

As oportunidades são para as áreas de Engenharias Aeronáutica, Aeroespacial, Mecânica Aeronáutica, Mecânica; Sistemas da Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação, de Software e de Sistemas.

Para participar é necessário ter inglês avançado, domínio do pacote Office e disponibilidade para residir em estados das regiões Sudeste e Nordeste.

A empresa oferece de benefícios: assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, vale-alimentação, e vale-refeição.