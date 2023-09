Uece abre inscrições para vestibular 2024.1; saiba como participar

Considerada uma das instituições de ensino superior mais importantes do Estado, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu inscrições para o Vestibular 2024.1. A seleção deverá preencher 2.820 vagas, distribuídas entre unidades da capital e do interior.

Para participar, os interessados deverão se inscrever virtualmente até 13 de outubro. Vale lembrar que, para confirmar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 160, até o dia 16 do mesmo mês.

VAGAS

Para os cursos de Fortaleza, a universidade ofertará 1.278 vagas. As oportunidades restantes, que correspondem à 1.542 vagas, são destinadas às unidades da instituição nos municípios de Quixadá, Aracati, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Tauá, Crateús, Canindé e Mombaça.

A seleção também deve formar a primeira turma do novo curso de Direito, que contará com 40 estudantes. Os candidatos aprovados assistirão a aulas noturnas no campus do Itaperi, na capital cearense.

Vale lembrar que, através do sistema de cotas, a Uece destina metade de suas vagas para participantes que cumpram as seguintes condições:

Ter concluído os três anos de Ensino Médio regular em escolas públicas estaduais localizadas no Ceará.

Possuir família com renda mensal bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, que deverá ser comprovada.

PROVAS

Nas provas da 1ª fase do vestibular, previstas para serem realizadas no dia 19 de novembro, os candidatos deverão responder questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Gerais, relacionados à três áreas de conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza e matemática e linguagens e códigos.

Já nas avaliações da 2ª fase, com aplicação prevista para os dias 17 e 18 de dezembro, os participantes deverão realizar quatro avaliações, sendo uma de Redação e três especificas, conforme o curso escolhido pelo candidato.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do vestibular.