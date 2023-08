Uece irá ofertar curso de Direito com 40 vagas a partir do próximo vestibular

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) anunciou, nesta quinta-feira (3), que irá ofertar o curso de bacharelado em Direito a partir do vestibular 2024.1. De acordo com a instituição, serão abertas 40 vagas, das quais 19 são para ampla concorrência e 21 para cotas racial, social e pessoas com deficiência (PcD).

Com previsão para início em 26 de fevereiro de 2024, as aulas serão realizadas no campus Itaperi, no turno da noite, com duração de cinco anos. O curso será ofertado uma vez por ano.

O projeto pedagógico foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe/Uece), no último mês de junho, e está pronto para ser ofertado no próximo concurso de entrada da universidade, com processo já iniciado.

"Essa é mais uma ação de expansão e democratização do acesso à universidade, pública, gratuita e de qualidade em uma área de grande interesse da juventude cearense. Ofertaremos o segundo curso público de Direito de Fortaleza e o quarto do Ceará, ampliando a oferta pública desse curso no estado, com a marca – muito característica da Uece – da inclusão social: assim como em todos os nossos outros cursos, metade das vagas serão destinadas a estudantes com direito a cotas sociais e étnico-raciais", afirmou o reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares,

Segundo a universidade, o novo curso tem como objetivo geral oferecer uma formação profissional qualificada, generalista, crítica e humanística, voltada para a prestação da justiça, o desenvolvimento da cidadania e o efetivo exercício do Direito na sociedade.