Academia Enem 2023 abre 5 mil vagas em Fortaleza; veja cronograma e como se inscrever

O projeto Academia Enem 2023 abriu 5 mil vagas para estudantes que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio. O programa é organizado pela Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Juventude, com foco em jovens da rede pública de ensino.

Os alunos selecionados terão acesso aos aulões presenciais realizados no Ginásio Paulo Sarasate, assim como ao material didático preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto e podem ser feitas no Portal da Juventude.

Cronograma da Academia Enem

As aulas presenciais da Academia Enem ocorrem nos meses a partir de agosto no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres. Confira o cronograma presencial:

Agosto: 26 e 27 (sábado e domingo), às 13h

26 e 27 (sábado e domingo), às 13h Setembro: 9 e 10 (sábado e domingo), às 13h

9 e 10 (sábado e domingo), às 13h Outubro: 7 e 8 (sábado e domingo), às 13h

Já as aulas remotas ocorrerão ao vivo, e os alunos terão acesso aos simulados e à correção de redação com feedbacks detalhados.

Como se inscrever?

