Prefeitura de Fortaleza oferta cursos gratuitos de preparação para testes em línguas estrangeiras

O programa Fortaleza Bilíngue abriu inscrições para os cursos presenciais de idiomas de agosto. Interessados podem manifestar o interesse por meio do site do programa, na Prefeitura de Fortaleza.

As vagas são destinadas a profissionais do turismo e para quem quer se preparar para testes de inglês (TOEFL), francês (Delf) e espanhol (Siele). Além disso, há oportunidades para o público jovem, com o Let's Play - Inglês com Música.

Primeiros certificados

Nessa terça-feira (1º), o programa certificou 107 estudantes das turmas de conversação de inglês, espanhol e francês, de inglês básico para profissionais do turismo, de duas turmas de inglês com música e da turma de inglês com séries.

Na formatura, o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia, comemorou a capacitação dos primeiros beneficiados pelo programa. "É momento de celebrar e reconhecer a importância do projeto para a população de Fortaleza. Aprender um idioma é importante sempre, em qualquer contexto, em qualquer momento da vida, mas especificamente para quem trabalha com turismo, taxistas, feirantes, garçons, guias turísticos, é muito relevante", disse.

"Temos dois mil alunos matriculados no nosso curso de inglês online, que vai do básico ao avançado, temos os professores da rede pública que já iniciaram a capacitação em parceria com o governo britânico e 70 mil alunos da rede pública que receberam material didático complementar", contabilizou a coordenadora do programa, Ianna Brandão.

O programa

O Fortaleza Bilíngue foi lançado no início do último julho, pela Prefeitura. O programa é direcionado a estudantes e professores da rede pública de ensino, além de profissionais do setor produtivo e da população em geral, com o objetivo de promover o turismo e o desenvolvimento socioeconômico da Cidade, de acordo com o Executivo municipal.

A meta da gestão é, em uma década, que metade da população jovem (até 29 anos) da Capital tenha nível intermediário de um segundo idioma.

Veja os cursos oferecidos

Let's Play - Inglês com Música (presencial)

Datas e horário: terça e quinta, 18h às 20h

Local: Embaixada Bilíngue

Período: 3 de agosto a 5 de setembro

Nível: iniciante

Curso preparatório para TOEFL (presencial)

Datas e horário: segunda e quarta, 18h às 20h

Local: Embaixada Bilíngue

Período: 21 de agosto a 25 de outubro

Nível: intermediário

Curso preparatório para DELF (presencial)

Datas e horário: segunda e quarta, 8h às 10h

Local: Embaixada Bilíngue

Período: 21 de agosto a 25 de outubro

Nível: intermediário

Curso preparatório para SIELE (presencial)

Datas e horário: segunda e quarta, 18h às 20h

Local: Embaixada Bilíngue

Período: 21 de agosto a 25 de outubro

Nível: intermediário