Escola de Gastronomia Social oferta 130 vagas para cinco cursos gratuitos em agosto

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos no mês de agosto, com 130 vagas.

Os cursos são divididos em dois ciclos, com períodos de inscrições distintos, que devem ser realizadas pelo site da EGSIDB.

Interessados no ciclo 1 devem se inscrever nesta terça (1º) e na quarta-feira (2). Para cursos do ciclo 2 a inscrição será de 14 a 16 de agosto.

Cursos disponíveis no ciclo 1:

Cozinha vegana e vegetariana (on-line/tarde);

Docinhos de festa (presencial/noite);

Cozinha do mar (on-line/noite).

Cursos disponíveis no ciclo 2:

Bolos comerciais e regionais (presencial/noite);

Pizzas artesanais (presencial/noite).

O resultado da seleção para cada ciclo será divulgado no site e pelas redes sociais da Escola nos dias 4 de agosto (ciclo 1) e 18 de agosto (ciclo 2).

>> Veja edital completo

Requisitos

As capacitações são voltadas para jovens, adultos e idosos, mas menores de idade precisam ter 17 anos completos.

É preciso ter disponibilidade para participar das aulas no período da tarde, das 13h30 às 17h, ou noite, das 18h30 às 21h.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. Os selecionados serão contatadas por WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário.