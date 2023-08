Governo de Pernambuco anuncia concurso público com mais de 3 mil vagas para área de segurança

O governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda (31), a abertura de concurso público com 3.805 vagas para a área da segurança. A ação integra o programa "Juntos pela Segurança", que também prevê a criação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, divulgado pela governadora Raquel Lyra (PSDB). Ainda não há previsão de publicação do edital.

De acordo com o governo de Pernambuco, a previsão inicial de investimentos é de R$ 1 bilhão. A promessa é de R$ 660 milhões para despesas com aquisição de equipamentos, viaturas e obras e outros R$ 350 milhões para a contratação de novos policiais. As informações são do portal g1.

Concurso

Segundo a governadora Raquel Lyra, a criação das 3.805 vagas para concurso público serão distribuídas conforme a demanda a seguir:

Polícia Militar: 2.400 praças e 300 oficiais;

Bombeiros militares: 600 praças e 60 oficiais;

Polícia Civil: 250 agentes, 150 escrivães e 45 delegados.

A gestora também assinou, durante o evento, a nomeação de 338 policiais penais.

De acordo com Lyra, a criação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização veio em um momento de "caos do sistema penitenciário".

“A gente inicia hoje um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma que, com a integração de todos os poderes, da sociedade civil organizada, dos municípios, vai fazer de Pernambuco um estado mais seguro”, disse ela.