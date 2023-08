Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 73 vagas para profissionais de saúde

A Prefeitura de Fortaleza abriu uma seleção pública com 73 vagas imediatas para profissionais de saúde e formação de cadastro de reserva para diversas ocupações. O certame é voltado para profissionais de nível médio e superior, e os aprovados trabalharão em unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

As inscrições são feitas no site Canal de Concursos e Seleções até o dia 13 de agosto. No total, a gestão municipal lançou quatro editais. A taxa de inscrição é R$ 70 para nível médio, R$ 100 para nível superior e R$ 120 para médicos.

Os resultados definitivos após recursos devem ser divulgados a partir de 4 setembro.

Vagas imediatas

Médicos: 30 vagas

Médico Infectologista - 10 vagas (1 para candidatos com deficiência) e remuneração com insalubridade ( R$ 7.954,48)

Médico Intensivista - 20 vagas (1 para candidatos com deficiência) e remuneração com insalubridade (R$ 7.954,48)

*Radiologista - Reserva - R$ 9.280,22

Fonoaudiólogo : 4 vagas e remuneração com insalubridade ( R$ 3.869,81 )

: 4 vagas e remuneração com insalubridade ( ) Terapeuta ocupacional: 39 vagas (2 para candidatos com deficiência) e remuneração com insalubridade (1.934,88)

Confira a relação completa de cargos disponíveis:

Vagas de nível médio:

auxiliar de farmácia,

massoterapeuta,

técnico de imobilização,

técnico de radiologia.

Vagas de nível superior:

assistência social,

odontologia,

educação física,

enfermagem,

farmácia,

fisioterapia,

fonoaudiologia,

nutrição,

psicologia,

terapia ocupacional,

medicina veterinária

medicina.