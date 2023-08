Petrobras anuncia convocação de mais 2 mil aprovados em concursos públicos

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (31), que irá convocar 2.170 aprovados em dois concursos que estavam no cadastro de reserva.

Do total, 820 novas admissões são de candidatos do concurso de nível técnico realizado em 2023. Os selecionados devem atuar na produção do Campo de Búzios e no Refino.

Os outros 1.350 candidatos foram aprovados no concurso de nível superior realizado em 2021. Entre as áreas, estão engenharia, análise de sistemas, administradores, ciência de dados, economia, geólogos e geofísicos.

Jean Paul Prates, presidente da companhia, afirmou que a nova convocação contempla 100% dos dois cadastros de reserva.

Novo concurso

A estatal divulgou ainda que deve abrir, até o fim do ano, um novo processo seletivo público de nível técnico com 458 vagas.

O edital terá previsão de 20% de vagas para candidatos negros e outros 20% para pessoas com deficiência, segundo a Petrobras. A reserva é acima dos 5% que determina a legislação.

O último concurso da Petrobras, que teve resultado divulgado em julho, ofertou 373 vagas de posse imediata. O certame era destinado para níveis médio e técnico, com remuneração mínima de R$ 5.563,90.