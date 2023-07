Petrobras divulga resultado de concurso público; veja lista de aprovados

A Petrobras divulgou a lista de aprovados de seu concurso público com 1.119 vagas. O edital com o resultado foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13).

Aberto em fevereiro deste ano, o concurso preencherá 373 vagas imediatas, além de ofertar 746 para o cadastro reserva.

A lista contempla número de inscrição, nome, nota e classificação dos candidatos. Segundo a estatal, do total de postos de trabalho imediatos, 8% se destina a pessoas com deficiência e 20% a negros.

Todas as oportunidades foram destinadas a candidatos com nível médio técnico, com remuneração mínima de R$ 5.563,90, de acordo com o edital de abertura.