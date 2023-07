Prefeitura lança cursos de capacitação para jovens empreendedores em Fortaleza; veja lista

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para cursos de capacitação para jovens empreendedores nos equipamentos da Juventude. As formações fazem parte do programa Fortaleza Capacita, em parceria com o Sebrae Ceará.

Os cursos abordam temas como marketing, atendimento ao cliente e gestão de negócios (veja lista completa abaixo).

As aulas serão entre os dias 18 e 20 de julho, em equipamentos da Rede Juv. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (17) e devem ser feitas no Portal da Juventude.

Cursos disponíveis por equipamento:

Pracinha da Cultura Vicente Pinzón

Como elaborar o plano de negócios? 12h às 17h

Como vender mais e melhor? 17h às 21h

Endereço: Rua Veneza 100 - Vicente Pinzón

Pracinha da Cultura Pedras

Como atender e encantar os seus clientes 12h às 17h

Crescendo e empreendendo com sucesso 17h às 21h

Endereço: Avenida Cel. Dionísio Leonel Alencar (Pátio Leblon) - Pedras

Centro Cultural Canindezinho

Atendimento com foco no cliente 12h às 17h

Planejamento para alcançar o sucesso 17h às 21h

Endereço: Avenida General Osório de Paiva, 1821 - Canindezinho

Centro de Juventude Igor Andrade de Lima

Estratégias para ganhar mais clientes 12h às 17h

Como organizar os processos internos e aumentar resultados 17h às 21h

Endereço: Rua Raquel Holanda, 559 - Monte Castelo

Polo da Bela Vista

Qual a jornada do seu cliente? 12h às 17h

Aprendendo a fazer a gestão da sua empresa 17h às 21h

Endereço: Rua Vila Sombra, 2 - Bela Vista