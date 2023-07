Ebserh lança edital com dez vagas para Complexo Hospitalar da UFC com salário de R$ 9,9 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu seleção pública para o preenchimento de dez vagas temporárias no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), que engloba o Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. Interessados têm até quarta-feira (12) para se inscrever.

O salário oferecido aos profissionais para uma carga horária de 24 horas semanais é R$ 9.973,12.

Conforme o edital, serão selecionados médicos de cinco especialidades: hematologia e hemoterapia, medicina do sono, medicina intensiva, medicina paliativa e neurofisiologia clínica. Veja a distribuição das vagas:

Hematologia e hemoterapia: 4 vagas

Medicina do sono: 1 vaga

Medicina intensiva: 2 vagas

Medicina paliativa: 1 vaga

Neurofisiologia clínica: 2 vagas

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas no site da Ebserh, na seção "Concursos e seleções", até as 23h59 desta quarta-feira (12). No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar currículo e documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados.

> Acesse o edital completo

A divulgação do resultado final do processo está prevista para o dia 25 deste mês de julho.