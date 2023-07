UFC anuncia reajuste de até 75% em bolsas e auxílios estudantis; veja novos valores

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou, nesta sexta-feira (7), que as bolsas de estudo e os auxílios concedidos pela instituição a estudantes de graduação e pós-graduação terão reajuste a partir deste mês de julho.

As bolsas de graduação, por exemplo, tiveram um aumento de 75% e saem de R$ 400 para R$ 700. Já o auxílio-moradia sai de R$ 530 para R$ 910 (veja valores ao final).

A medida consta em portaria assinada na quinta-feira (6) pelo reitor da universidade, Cândido Albuquerque, e objetiva equiparar o valor das bolsas da UFC ao aumento anunciado em fevereiro pelo Governo Federal para bolsas acadêmicas.

"É uma vitória. Nossas bolsas estavam congeladas há muitos anos. Desde 2019 pensávamos em fazer o reajuste, mas, em face da pandemia, tivemos de priorizar outras áreas. Esse aumento é uma maneira de apoiar a comunidade discente, incluir melhor os estudantes na vida acadêmica. Fico feliz de termos conseguido", celebrou o reitor.

O pró-reitor de Planejamento e Administração, Almir Bittencourt, disse que foram necessárias articulações com o Governo e com a bancada cearense no Congresso Nacional para garantir recomposição orçamentária que viabilizasse o pagamento do reajuste das bolsas. Os recursos foram conquistados por emendas parlamentares.

A verba garante o pagamento do reajuste ao menos até dezembro deste ano. A intenção da universidade é, a partir de 2024, encontrar formas para que os recursos estejam garantidos no próprio orçamento da UFC. "Na nossa proposta orçamentária para 2024, já estamos incluindo os novos valores das bolsas, de modo a assegurar a manutenção do pagamento", explicou Bittencourt.

Veja os novos valores

As bolsas graduação (iniciação acadêmica, monitoria, desporto, extensão) pagas pela UFC saem de R$ 400 e vão para R$ 700. Na pós-graduação, o reajuste de R$ 400 para R$ 700 não se confunde com o já concedido pelo Governo Federal às bolsas de mestrado e doutorado, tratando-se apenas das bolsas pagas pela universidade a estudantes de pós-graduação que atuam em programas de apoio à graduação.

Já os auxílios terão o seguinte reajuste:

Auxílio-creche : de R$ 210 para R$ 281

: de R$ 210 para Auxílio-emergencial : de R$ 400 para R$ 536

: de R$ 400 para Auxílio-instalação : de R$ 530 para R$ 536

: de R$ 530 para Auxílio-moradia : de R$ 530 para R$ 910

: de R$ 530 para Auxílio-residente: de R$ 400 para R$ 536

