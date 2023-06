Ao anunciar Investimento em hospitais da UFC, Camilo entra no debate sobre Saúde na Capital

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), está disciplinado a não tratar sobre questões políticas locais nas agendas em que representa o Ministério da Educação. Nesta segunda (19), em Fortaleza, ele foi questionado sobre os embates entre aliados e opositores no Ceará, mas evitou comentar o assunto. Na questão administrativa, entretanto, ao anunciar novos investimentos, ele acaba agindo em uma área central para a gestão do correligionário Elmano de Freitas: a Saúde.

Camilo Santana inaugurou 60 novos leitos no Hospital Universitário Walter Cantídio, no Complexo de Saúde da Universidade Federal do Ceará (UFC). O investimento, de R$ 9 milhões, aumenta em 30% a capacidade de atendimento da Unidade e acaba, mesmo indiretamente, ajudando a saúde estadual ao aumentar a quantidade de leitos de enfermaria disponíveis na Capital.