Edital de concurso da AMC com 128 vagas deve ser lançado 'nos próximos 30 dias', diz Sarto

O edital para o novo concurso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, inicialmente previsto para este mês de julho, deve ser divulgado em agosto. Foi o que disse o prefeito José Sarto (PDT) durante transmissão ao vivo nesta quarta-feira (12).

"Nossa prioridade é lançar nos próximos 30 dias", garantiu o prefeito.

O concurso contará com 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, com nível médio. Ainda não foram divulgadas quais as etapas do processo seletivo e a remuneração.

Datas de inscrição ainda serão informadas

As datas de inscrição e realização ainda serão informadas. O concurso havia sido anunciado pelo prefeito em setembro de 2022.

O último certame da AMC foi realizado em 2008, com 50 postos para agente municipal de operação e fiscalização de trânsito.