Banco oferece 75 mil bolsas de desenvolvimento de software

O Santander Universidades abriu 75 mil bolsas em curso de desenvolvimento de software. A iniciativa visa gerar mais oportunidades no mercado e desenvolver novos profissionais na área de tecnologia. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de julho, neste link.

Caso sejam aprovados, os competidores participarão de um ranking de desempenho individual dentro do programa. Os três mais bem colocados ganharão prêmios em dinheiro, notebook e acesso ao Dio Global, um programa para desenvolvimento de carreira internacional, com acesso a curso de inglês, mentorias e vagas abertas de tecnologia no exterior.

1º Lugar: R$ 1.500,00 + Notebook + Acesso ao Dio Global*

2º Lugar: R$ 1.000,00 + Acesso ao Dio Global

3º Lugar: R$ 500,00 + Acesso ao Dio Global

Os pré-requisitos são ter mais de 18 anos e disposição para aprender desenvolvimento de software. Com duração de três meses, o curso é 100% online e conta com aulas teóricas, projetos práticos, desafios de códigos e mentorias exclusivas.

Trilhas educacionais

Os participantes do programa Santander Bootcamp 2023 poderão escolher uma das seis trilhas educacionais a partir do nível inicial para as linguagens Backend Java, Full Stack Java+Angular, Ciência de Dados com Python, Mobile Android com Kotlin, Mobile Multiplataforma com Flutter e Mobile iOS com Swift.

“Essa é uma iniciativa do Santander Universidades para promover a inclusão no aquecido mercado de tecnologia, que demanda profissionais antenados com as novas tendências e que tenham conhecimento do setor. Para participar do Santander Bootcamp basta ser maior de 18 anos e ter vontade de desenvolver habilidades nas linguagens de programação. O Santander trabalha para que possamos ter profissionais de todas as idades aptos a atuarem em qualquer área de tecnologia”, afirma Marcio Giannico, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Ao final da iniciativa, os profissionais ganharão certificados e acesso ao Talent Match, que é a plataforma de contratação da Dio que conecta talentos com as melhores oportunidades do mercado de tecnologia.