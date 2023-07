Prefeitura de Catarina, no Ceará, lança concurso público com salário de até R$ 8,5 mil

Foram abertas, nesta segunda-feira (10), as inscrições de concurso público para a Prefeitura de Catarina, no interior do Ceará. São ofertadas 187 vagas, sendo 108 para ampla concorrência, 76 para cadastro de reserva e três para pessoas com deficiência.

Os cargos ofertados são de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 8.500.

As inscrições podem ser feitas até 18 de agosto pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa cobrada é de R$ 65 para nível fundamental, R$ 95 médio e R$ 150 para nível superior.

Provas

O concurso será composto por provas objetivas e de conhecimentos específicos, além de legislação do SUS para cargos da área da saúde, e conhecimentos de educação didática para o cargo de professor.

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro, e o resultado final do concurso está previsto para 17 de outubro.