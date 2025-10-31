Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Catarina?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Catarina?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitos interinos

PontoPoder

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Gabarito

Papo Carreira

Prefeitura de Catarina, no Ceará, lança concurso público com salário de até R$ 8,5 mil

São ofertados cargos de nível fundamental, médio e superior

Redação 10 de Julho de 2023
Documentos foram apreendidos na Operação Simulate

Segurança

Prefeito de Catarina e irmão, ex-prefeito, voltam a ser alvos de operação por fraudes a licitações

Os dois irmãos já tinha sido alvos de operação do Ministério Público, por crimes semelhantes, no ano passado, que resultou inclusive no afastamento do atual prefeito

Messias Borges 31 de Maio de 2023
Polícia Civil, Polícia

PontoPoder

Ceará tem pelo menos seis prefeitos alvos de investigação em menos de dois anos de gestão

As suspeitas envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação

Alessandra Castro 22 de Outubro de 2022
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022

Região

Veja quais cidades do Ceará têm as menores taxas de mortalidade por Covid-19

Fator em comum entre esses municípios está o baixo número de habitantes, o que facilita a adoção e aplicação de medidas para conter a pandemia.

André Costa 26 de Dezembro de 2021

Região

Saiba quais são as 4 cidades cearenses que ainda não aplicaram 50% da primeira dose contra a Covid

A média estadual para aplicação da D1 se aproxima da marca dos 70%. Baixa imunização em determinadas localidade pode representar potencial aumento de casos

André Costa 23 de Outubro de 2021
1 2 3