Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

O Programa CNH Popular, do Governo do Estado do Ceará, atenderá candidatos com inscrições deferidas em mais 12 municípios entre os dias 7 e 13 de abril.

Serão atendidos inscritos em General Sampaio, Apuiarés, Jaguaretama, Catarina, Marco, Jaguaribara, Saboeiro, Jati, Penaforte, Baixio, Umari e Santana do Acaraú.

O status da inscrição deve ser conferido pelo candidato no site oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE). Para ser atendido, é preciso ter cumprido todos os requisitos estabelecidos na edição 2021-2022 do programa e ter o cadastro aprovado.

Passaporte vacinal

Será exigida a apresentação do Passaporte de Vacinação contra a Covid-19 com o ciclo vacinal completo, incluindo a 3ª dose para quem já cumpriu o prazo para o reforço.

Os endereços e horários de atendimento em cada município ainda serão divulgados pelo Detran-CE, assim como o calendário das comissões nas demais cidades.

Veja o calendário de atendimento:

07/04

General Sampaio

08/04

Apuiarés

Jaguaretama

Catarina

09/04

Marco

Jaguaribara

Saboeiro

10/04

Marco

Jati

Penaforte

Baixio

Umari

11/04

Santana do Acaraú

12/04

Santana do Acaraú

Documentação necessária (originais e cópias)

Identidade (RG)

CPF

Comprovante de endereço ou declaração de residência

Declaração do CRAS (para Beneficiário do Programa Auxílio Brasil)

Laudo Médico com Código CID (para deficiente físico)

Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Prisional)