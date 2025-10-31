Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Câmara de Penaforte

PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa chapa de vereadores da 'Federação Brasil da Esperança' em Penaforte por fraude à cota de gênero

Decisão da 70ª Zona Eleitoral de Brejo Santo afeta dois parlamentares titulares e sete suplentes

Bruno Leite 12 de Março de 2025
Jovens morrem após se afogarem em canal no Cariri

Segurança

Jovem tenta salvar amigo, mas os dois morrem afogados em canal da Transposição no CE

Corpos foram localizados pelo Corpo de Bombeiros horas após caírem na água

Redação 03 de Março de 2025
transições de governo no Ceará

PontoPoder

Coleta de lixo, saúde e folha salarial: veja os gargalos das transições nas prefeituras do Ceará

Prefeitos eleitos pela oposição têm enfrentado dificuldade para obter informações sobre garantia de serviços essenciais

Alessandra Castro 08 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Penaforte?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Penaforte?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
fachada da delegacia de penaforte

Segurança

Servidor é preso por fotografar partes íntimas de funcionárias de prefeitura do Interior do Ceará

O homem foi capturado em um órgão municipal, onde trabalha

Redação 11 de Outubro de 2023
Caminhão baú com R$ 3,5 milhões em produtos contrabandeados é apreendido em Penaforte

Segurança

Caminhão baú com R$ 3,5 milhões em produtos contrabandeados é apreendido no interior do Ceará

Entre os itens apreendidos, estão eletrônicos, roupas, copos térmicos e smarthphones

Redação 16 de Agosto de 2023
Montagem de fotos mostra compartimentos da casa completamente incendiados

Ceará

Menino de sete anos morre em incêndio enquanto dormia no próprio quarto, em Penaforte

Ele morava com a avó e um irmão, de 13 anos

Redação 25 de Abril de 2023
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
apreensão de drogas

Segurança

Passageira é presa em Penaforte suspeita de tráfico interestadual de drogas

A mulher estava com 12 kg de cocaína escondidos em uma mala no bagageiro do ônibus

Redação 08 de Março de 2022
