Menino de sete anos morre em incêndio enquanto dormia no próprio quarto, em Penaforte

Um menino de sete anos morreu, na manhã desta terça-feira (25), em um incêndio que tomou a residência em que ele morava, na cidade de Penaforte, na Região do Cariri. Não se sabe ainda o que provocou as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, que atendeu à ocorrência, o menino morava com a avó e o irmão, de 13 anos. A mulher teria levantado da cama para fazer o café e, pouco depois, sido alertada pelo mais velho de que o quarto dos dois estava em chamas. Eles relataram à corporação que o fogo parecia "cair" do telhado da casa.

Os dois não conseguiram resgatar o mais novo, que estava dormindo. "Infelizmente, quando a avó chegou ao quarto, não tinha mais como entrar", informou o tenente-coronel Norberto.

Legenda: O teto da residência ficou totalmente destruído pelo fogo. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará

A polícia local ainda vai investigar as circunstâncias do incêndio. No momento, de acordo com o oficial, um delegado de Penaforte e agentes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estão na casa acompanhando o caso.

Suspeita

O Diário do Nordeste apurou que o incêndio começou por volta de 6h e que vizinhos tentaram apagar o fogo com os primeiros agentes de segurança que chegaram ao local, mas o quarto ficou destruído.

A principal suspeita é de que um roteador de internet teria incendiado a parede do quarto e que as chamas teriam se espalhado rapidamente.