Empresário cearense é assassinado a tiros ao sair de academia em Recife

O empresário cearense João Batista de Oliveira Ramos, de 35 anos, conhecido como Beto da Mídia, foi assassinado a tiros dentro do próprio carro, uma S10 na cor prata, na noite dessa segunda-feira (24), em Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas relataram que a vítima tinha acabado de sair de uma academia, em Boa Viagem, quando foi surpreendida pelo autor do crime, que chegou em uma motocicleta, atirou contra ela e fugiu.

"As investigações seguem até o esclarecimento do crime", resumiu, em nota, a autoridade de segurança pernambucana.

O Diário do Nordeste apurou que o homem era natural de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Ele era proprietário de postos de combustíveis em Recife, Caruaru e Jacumã, em Pernambuco, e de revendedoras de veículos em Juazeiro, Petrolina e Caruaru.