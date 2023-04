Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar a própria sobrinha e atear fogo no corpo dela

A Justiça condenou Pedro Lima dos Santos a 27 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio da própria sobrinha, Maria Elizabete dos Santos.

O crime ocorreu em maio de 2020 no município de Missão Velha. O condenado levou a sobrinha para a casa dele, onde a esfaqueou 26 vezes e ateou fogo no corpo dela, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ele teria sido motivado por vingança, após a vítima ter feito uma transferência bancária da conta-corrente da esposa do acusado para si própria.

O dinheiro, no entanto, deveria ter sido transferido para o homem. A condenação ocorreu na última quinta-feira (20) pela Vara Única do Município de Missão Velha.

O tribunal votou pela condenação de Pedro Lima por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

A pena de 27 anos e 9 meses de prisão deve ser cumprida em regime fechado.