Dois homens morrem em confronto armado com a Polícia Militar em Sobral

Dois homens foram mortos, na manhã desse domingo (23), em Sobral, após confronto armado com policiais militares. De acordo com a corporação, a dupla desobedeceu à "ordem de parada" de uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e atirou contra os agentes de segurança.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que os policiais foram acionados por um cidadão que informou que os homens estavam praticando assaltos em um bairro do município. "Durante o acompanhamento tático, os suspeitos desobedeceram ordem de parada e, conforme relatório de ocorrência, efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Houve confronto", assumiu a corporação.

Depois disso, ainda conforme a PM, a dupla entrou em um matagal para tentar fugir, mas foi perseguida pelos policiais e, novamente, houve troca de tiros. Baleados, os suspeitos foram levados pelos agentes de segurança para a Santa Casa de Sobral, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Moto roubada

Com os suspeitos, que não tiveram suas identidades reveladas, foram apreendidos um revólver de calibre .38 e um simulacro de arma de fogo. Além disso, a Polícia recuperou uma moto que havia sido roubada pela dupla na última sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.