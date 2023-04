Grupo suspeito de furto e receptação de fios de cobre é preso na Região Norte do Ceará

Neste sábado (22), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu quatro suspeitos de integrar um grupo especializado em furto e receptação de fiação elétrica de cobre.

A operação "Fio da Meada" cumpriu mandados de prisão preventiva e as capturas aconteceram nos municípios de Camocim e Bela Cruz.Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 40 metros de fios de cobre foram apreendidos.

Segundo a SSPDS, em Bela Cruz, foram presos os irmãos Wagner Lincoln Vasconcelos, 36, e Juarez Cláudio de Vasconcelos Junior, 28, conhecido como “Junin”. Airton Bruno dos Santos, 27; e Antônio de Oliveira Pereira, 25, o 'Cinquentinha', foram presos em Bela Cruz e Granja, respectivamente.

"O grupo criminoso atuava em diversos municípios da região Norte do Ceará, praticando furtos em residências, estações de tratamento da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) e da própria rede de distribuição elétrica das rodovias", afirmou, em nota, a SSPDS.

Investigações

De acordo com a Secretaria, o último furto aconteceu no dia 6 de fevereiro. Por volta das 6 horas, um operador de uma estação de tratamento de esgoto, localizada em Bela Cruz, notou que 40 metros de fios de cobre, que ligam o poste à casa de bomba, haviam sido levados.

Em março, equipes da Polícia Civil localizaram o material subtraído na residência do suspeito Antônio de Oliveira Pereira, o “Cinquentinha”. Foram apreendidos os 40 metros de fios de cobre furtados, equipamentos utilizados na prática do crime e uma motocicleta. Naquela ocorrência, afirma a SSPDS, os conseguiram escapar da abordagem policial.

Agora, a Polícia Civil continua as buscas para capturar outros suspeitos de integrar o grupo.