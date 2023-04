Mulheres e crianças são envenenadas em Caucaia e suspeito é preso em flagrante: entenda o caso

O que seria um jantar em família, chegou perto de um fim trágico, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Duas mulheres e duas crianças foram envenenadas ao comerem uma pizza e suco de goiaba, entregues pelo ex-companheiro de uma das vítimas.

A avó e as crianças foram socorridas e hospitalizadas no Instituto Doutor José Frota (IJF). O suspeito pelo envenenamento é Jonas de Sousa Fernandes Sá. Ele foi preso em flagrante e confessou ter diluído no suco Clonazepan, um medicamento de longa ação indicado para o tratamento do distúrbio do pânico, ansiedade e crises epiléticas.

As vítimas internadas têm 49, sete e dois anos de idade, cada. Uma das crianças chegou a ser entubada e transferida para UTI, mas segue com estado de saúde estável, sem risco de morte. Já a quarta vítima sentiu tontura e náuseas, mas não precisou ir ao hospital.

O QUE MOTIVOU O ENVENENAMENTO

Policiais foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência e capturar o suspeito. Uma testemunha do crime teria denunciado Jonas, por suspeitar quando ele não tomou o suco e, em seguida, todos que tomaram passaram mal.

Jonas tentou fugir pulando a janela e ainda chegou a se esconder no forro da casa, mas foi abordado.

Já na delegacia, nesse domingo (23) ele teria inicialmente negado o crime. Depois, disse que colocou laxante na bebida. Quando foi informado que as crianças também haviam passado mal, confessou que pegou o medicamento Clonazepan da mãe dele e colocou no suco.

Na versão do suspeito, sua intenção era "apenas acalmar a ex". Ele disse aos policiais que queria deixar a ex-companheira calma e que ela dormisse.

Legenda: O suspeito foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia Foto: Reprodução

A reportagem conversou com a vítima que não foi hospitalizada. Ela contou sobre a mãe tentar se livrar do relacionamento.

"Minha mãe quis terminar com ele, porque ele é problemático, usa drogas. E aí aconteceu isso. Minha mãe e um dos meus filhos receberam alta e a mais novinha ainda está em observação"

A reportagem ainda apurou que o suspeito tem antecedentes criminais por violência doméstica, mas não há informações sobre quem seria a vítima.

PRISÃO PREVENTIVA

Jonas de Sousa Fernandes Sá passou por audiência de custódia ainda no domingo (23). O Ministério Público do Ceará (MPCE) requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, "para fins de garantia da ordem pública".

A defesa chegou a pedir pela concessão da liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e proibição de contato com as vítimas. No entanto, o Judiciário decidiu converter a prisão em preventiva.

