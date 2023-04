Foragido por estupro e tortura é recapturado no Ceará

Um homem que havia fugido de uma unidade prisional do Ceará foi recapturado, nessa quinta-feira (20). Wendell Nayano Soares de Lima, conhecido como 'Dinho', foi preso novamente e está à disposição da Justiça.

Wendell é investigado pelos crimes de tortura, estupro e violência doméstica. Ele havia fugido da Unidade Prisional de Fortim, no dia 30 de março deste ano, e agora foi localizado em uma residência da cidade de Tabuleiro do Norte.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem tem 30 anos e foi recapturado por policiais civis da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe.

TRABALHO CONJUNTO

A recaptura aconteceu após trabalho investigativo, desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Estado do Ceará (PC-CE), a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e a Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

"Após os procedimentos de praxe e realização de exames periciais, Dinho foi encaminhado para uma unidade prisional, onde novamente ficará à disposição do Poder Judiciário", disse a SSPDS.

No site da SAP há uma lista com, pelo menos, 30 nomes de homens foragidos das unidades prisionais do Ceará. A população pode enviar informações que ajudem a localizar os foragidos, por meio do número de Whatsapp (85) 98838-4522.

