Adolescente tenta salvar cachorro e morre afogado em açude no Interior do Ceará

Um adolescente de 14 anos morreu afogado, ao tentar salvar um cachorro, em um açude em Aurora, no Interior do Ceará, na tarde dessa sexta-feira (21).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento de um adolescente, de 14 anos, na localidade de Sítio Grossos, no município de Aurora".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Segundo os primeiros levantamentos policiais, o adolescente estava tomando banho em uma barragem quando não conseguiu mais emergir. Ainda segundo informações policiais, o corpo da vítima foi localizado por populares."

Testemunhas afirmaram à Polícia que o adolescente, identificado como Francisco Leonardo Pessoa de Oliveira, pulou no açude para salvar um cão que caiu no reservatório.

A SSPDS acrescentou que uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. "O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência (BO), em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que segue apurando o fato", completou.

A Prefeitura Municipal de Aurora manifestou pesar pelo falecimento do adolescente, nas redes sociais: "Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com os familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências por estar perda".

