Colisão frontal entre ônibus e carro na BR-020 em Caucaia deixa um morto

Uma pessoa morreu em um acidente registrado em Caucaia, no início da manhã desta sexta-feira (21). Um ônibus e um automóvel, modelo Fiat Uno, colidiram frontalmente e o condutor do carro de passeio morreu ainda no local.

O acidente aconteceu por volta das 5h, no km 396, da BR-020. O corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que até o momento não há identificação da vítima.

OUTRA MORTE

Na mesma BR-020, outra pessoa morreu nesta sexta-feira. Por volta das 2h, próximo ao km 317, a PRF registrou uma colisão entre uma motocicleta e um objeto fixo.

A condutora da motocicleta era uma mulher de 31 anos, que morreu ainda no local. Uma passageira de 25 anos foi socorrida com lesões graves. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

