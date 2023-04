Casal é encontrado morto em via pública de Caucaia

Os corpos de um homem, de 37 anos, e de uma mulher, de 31 anos, foram encontrados em uma via pública do bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quinta-feira (20).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher tinha passagem na polícia por periclitação da vida ou saúde. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do duplo homicídio.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para subsidiar as investigações. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da PC-CE responsável por elucidar a ocorrência.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelos telefones (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.