Servidor é preso por fotografar partes íntimas de funcionárias de prefeitura do Interior do Ceará

Um homem de 52 anos, servidor do município de Penaforte, no Ceará, foi preso por fotografar as partes íntimas de colegas funcionárias e armazenar os registros no celular. A captura foi efetuada na manhã desta quarta-feira (11) por policiais da Delegacia Municipal, que receberam uma denúncia.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem (identidade preservada) foi capturado em seu local de trabalho, em um órgão municipal.

Os agentes encontraram no celular do homem uma galeria com diversas fotos e várias mulheres, fotografadas sem autorização.

Após o fato, ele foi conduzido à Delegacia, e autuado em flagrante por importunação sexual. Segundo a PC-CE, o infrator foi colocado à disposição da Justiça.