Esposa do motorista de app morto com capitão-tenente italiano soube do acidente ao rastrear moto

Waldir Ferreira do Carmo Neto, de 31 anos, trabalhava como motorista para o aplicativo Uber Moto e estava em um dia normal de expediente, quando um acidente de trânsito em Caucaia, no último sábado (7), ocasionou sua morte. O caso ganhou repercussão internacional porque na garupa da moto estava Daniele Marino, o capitão-tenente italiano do veleiro Amerigo Vespucci, considerado "o navio mais bonito do mundo", e que também faleceu.

Casada há dois anos com Waldir, Illana Beatriz, de 27 anos, revela ao Diário do Nordeste que soube da tragédia ao rastrear a moto do marido. Após o motociclista passar algumas horas sem enviar mensagens, a esposa desconfiou de algo poderia ter acontecido.

Illana Beatriz Esposa da vítima Ele me mandou um vídeo mostrando que estava almoçando às 11h. Em torno de meio-dia, olhei o rastreamento da moto e vi que ele estava no Cais do Porto, a moto em movimento. E ele costumava sempre me mandar mensagem e eu notei demora. As 16h19min comecei a ligar e ele não atendia. Olhei o rastreamento a moto e tava desligada na rodovia

A moto e as vítimas foram encontradas na região do Garrote, em Caucaia. De acordo com Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS,) o motociclista veio a óbito no local. Já o capitão-tenente italiano chegou a ser socorrido em uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Illana conta que após localizar a moto, pediu para que o irmão de Waldir fosse até o local. "Eu já sentia algo estranho, porque ele não ficava sem falar comigo e eu ligava e ele não atendia", relembra.

"Antes de chegar ao local, o irmão dele viu um reboque na PRE com uma moto e foi conferir. Chegando lá ele reconheceu a moto. Disse o nome completo do Neto ao policial e o mesmo informou que ele tinha ido a óbito no local do acidente", relata Illana.

"Acredito que tenha demorado a serem socorridos, pois dizem que o acidente foi em torno de 13h e até mais de 17h o rastreamento da moto tava dando no mesmo local. E eu ligava e ninguém atendia", conta.

De acordo com a viúva, Waldir dirigia há 12 anos e nunca sofreu um acidente. "Ele saia de casa todos os dias 6 da manhã e rodava todos os bairros de Fortaleza. Habilitado desde os 19 anos nas categorias A e B, nunca tinha sofrido nenhum acidente", afirma.

A SSPDS está apurando as circunstâncias do acidente. Até o momento, a viúva não recebeu atualizações sobre o caso.

Sobre Waldir

Legenda: Waldir Neto gostava de jogar futebol e dançar Foto: Arquivo Pessoal

Pai de uma adolescente de 12 anos, fruto de outro casamento, Waldir era conhecido como Neto e morava com a esposa Illana no bairro Planalto Ayrton Senna.

Illana Beatriz Esposa da vítima Neto era um rapaz trabalhador, cheio de saúde, tinha muitos sonhos, um pai presente, apaixonado por futebol. E muitos amigos. Onde ele chegava contagiava com sua alegria a todos".

A viúva ainda lamenta que o caso só tenha repercutido por conta do capitão-tenente. "Eu e todos da família estamos devastados, porque só repercutiu por causa do italiano, sendo que foram duas vítimas fatais. Mas partilhamos da dor da outra família", declara.