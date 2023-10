Capitão-tenente do 'navio mais bonito do mundo' morre em acidente de trânsito no Ceará

O capitão-tenente do veleiro Amerigo Vespucci, Daniele Marino, conhecido como a mais bela embarcação do mundo, morreu em um acidente de trânsito, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado (7). A identidade do militar foi confirmada em publicação da Embaixada da Itália no Instagram.

"A Embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil compartilham as dolorosas condolências da família e da tripulação do navio Amerigo Vespucci pelo falecimento do Capitão-Tenente Daniele Marino, que morreu ontem em Fortaleza em razão de um trágico acidente de trânsito", diz a publicação.

Veja também

A Embaixada Italiana disse ainda que o Consultado da Itália em Recife, "juntamente com o Cônsul Honorário da Itália em Fortaleza e o Adido Militar Italiano da Embaixada da Itália em Brasília agiram para prestar toda a assistência necessária à tripulação do navio".

No X (Twitter), o Ministério da Defesa da Itália e o ministro, Guido Crosetto, lamentaram o acidente e prestaram condolências aos familiares. "A Defesa e o min. Guido Crosetto expressam suas mais profundas condolências e abraçam os familiares de Daniele Marino #MarinaMilitare, médico de bordo do #NaveVespucci, que faleceu tragicamente no #Brasil devido a um acidente de estrada".

Na mesma rede social, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, também lamentou o falecimento: "Recebi com muito pesar a notícia da morte do capitão-tenente Daniele Marino, da tripulação do navio italiano Amerigo Vespucci, que está atracado em Fortaleza. Meus sentimentos aos familiares, amigos, companheiros de embarcação e a todo povo italiano".

Navio mais bonito do mundo

O veleiro Amerigo Vespucci é um navio-escola histórico da Itália, criado no século XX. Ele está em Fortaleza porque realiza uma turnê mundial para divulgar a cultura italiana. Nesse sábado (7), a embarcação recebeu uma centenas de fortalezenses durante visitação.

O veleiro é considerado “o mais bonito do mundo” e uma “embaixada flutuante” da Itália. A viagem pelo mundo foi iniciada em julho deste ano, partindo de Gênova, e a previsão de retorno é fevereiro de 2025, após passar por 31 portos de 28 países em cinco continentes.

O objetivo original do navio-escola é oferecer atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos.