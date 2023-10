Veja imagens do navio 'mais bonito do mundo', que terá visitação gratuita no sábado (7)

São aproximadamente 93 anos de história até a chegada do veleiro Amerigo Vespucci à Fortaleza. O navio da Marinha Italiana, ancorado no Píer 106 do Mucuripe desde a quarta-feira (4), é considerado o “o mais bonito do mundo” e uma “embaixada flutuante” da Itália.

Sua passagem pela capital cearense faz parte de uma turnê mundial, que iniciou em 1º de julho de 2023 e deve terminar somente em fevereiro de 2025, após passar por cinco continentes, três oceanos, 28 países, e 31 portos. Ainda no Brasil, o navio-escola fará mais uma parada, no Rio de Janeiro, no próximo dia 20 de outubro.

No sábado (7), a embarcação com mais de 100 metros de comprimento, 21 de largura e 28 de altura estará aberta a visitação gratuita do público cearense, com estrutura para receber até 1 mil pessoas a cada hora. Na ocasião, os visitantes terão a oportunidade de conhecer melhor as tradições marítimas e símbolos que representam a cultura italiana.

O acesso à embarcação terá início às 10h30, por meio da Praça Amigos da Marinha, e os portões serão fechados às 17 horas.

Na manhã desta quinta-feira (5), o Diário do Nordeste teve acesso antecipado ao veleiro, e mostra em imagens os principais detalhes da embarcação.

Veja fotos do veleiro Amerigo Vespucci:

Embarcação funciona como academia naval

Criado em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931, oferecendo atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval Italiano.

As Campanhas Educativas realizadas no período de verão têm uma duração média de três meses e atingem majoritariamente portos estrangeiros.

Durante as viagens, são ensinadas aos alunos a bordo as regras básicas da vida no mar, englobando conhecimentos de marinharia, condução da unidade (incluindo o uso do sextante para a realização do navio de ponta), operação do motor e equipamentos auxiliares, gestão de questões logísticas, administrativas e sanitárias. Com esse objetivo, além da atividade prática, são organizadas conferências e aulas ministradas pelos tripulantes e pesquisadores locais.

A tripulação do Amerigo Vespucci é composta por 264 militares, sendo 15 oficiais, 30 suboficiais, 34 sargentos e 185 cabos e marinheiros.