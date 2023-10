Navio italiano de 1930, ‘o mais bonito do mundo’, terá visitação gratuita em Fortaleza; veja data

Um navio-escola histórico da Itália, criado no século XX, vai aportar no Ceará, nesta quarta-feira (4), no Porto do Mucuripe. O veleiro Amerigo Vespucci está em turnê mundial para divulgar a cultura italiana e abrirá visitação gratuita em Fortaleza no próximo sábado (7).

A ancoragem no Píer 106 do Mucuripe será a primeira de duas paradas do navio no Brasil. A segunda será no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, de acordo com informações do Consulado da Itália.

Durante a tour pela embarcação, os visitantes serão apresentados à arte, à tecnologia, aos produtos, à culinária e à cultura italianas, segundo o capitão Giuseppe Lai, comandante do Amerigo Vespucci.

O público cearense também poderá conhecer todas as curiosidades e funcionalidades do navio, que tem mais de 100 metros de comprimento, 21m de largura e 28m de altura.

O veleiro é considerado “o mais bonito do mundo” e uma “embaixada flutuante” da Itália. A viagem pelo mundo foi iniciada em em julho deste ano, partindo de Gênova, e a previsão de retorno é fevereiro de 2025, após passar por 31 portos de 28 países em 5 continentes.

O objetivo original do navio-escola é oferecer atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos.

Quando é a visita ao navio italiano em Fortaleza

O veleiro chega à capital cearense no dia 4 e segue uma extensa programação até ser liberada a visitação pelo público. No dia 5, autoridades locais, incluindo o governador Elmano de Freitas, são recebidos para uma visita guiada.

No dia 6, ocorrerá o Encontro Científico Itália Brasil - Nos Passos do Amerigo Vespucci, do Mediterrâneo ao Atlântico, com palestras de pesquisadores italianos e brasileiros sobre avanços nas áreas ambiental e oceanográfica.

Já a visitação gratuita e aberta ao público ao navio italiano Amerigo Vespucci acontece no sábado, dia 7 de outubro, das 10h30 às 17h, no Píer 106 do Porto do Mucuripe.

Domingo, dia 8 de outubro, o navio parte para a próxima parada, de 20 a 24 de outubro, no Rio de Janeiro. A tripulação do veleiro é composta por 264 militares, sendo 15 oficiais, 30 suboficiais, 34 sargentos e 185 cabos e marinheiros.

Criado em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar, e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931, conforme informações do Consulado da Itália no Brasil.

Serviço

Visitação gratuita ao navio italiano Amerigo Vespucci

Local: Píer 106 do Porto do Mucuripe - Av. Vicente de Castro, 1403.

Data: 7 de outubro de 2023

Hora: 10h30 às 17h