Visitação de navio italiano gera fila quilométrica em Fortaleza; veja imagens

Considerado o navio “mais bonito do mundo”, o veleiro Amerigo Vespucci atraiu centenas de fortalezenses para o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã deste sábado (7). Com tantas pessoas interessadas na embarcação, os visitantes tiveram que esperar horas em filas que ultrapassavam quarteirões.

Em imagens registradas pelo Diário do Nordeste, é possível observar centenas de pessoas em uma longa fila, enfrentando o forte sol da capital cearense. Algumas pessoas tentavam se proteger do sol com guarda-chuvas, chapéus e óculos escuros. Outros buscavam sombras em calçadas.

Visitantes que chegaram às 7h20 entraram na fila e após mais de 3h aguardando ainda não tinham conseguido entrar, como foi o caso de Juliane Queiroz Martins.

Legenda: Visitantes contam com o auxílio de guarda-chuvas para enfrentar o sol durante espera Foto: Fabiana de Paula

Quem também enfrentou o calor e longa fila foi Geilson Alcântara, que chegou às 10h ao local de visitação, na companhia da companheira, Vanessa Maciel, e do pai, Francisco Alves, de 85 anos. “Estamos aqui desde às 10h, já são 12h23. Até agora, não apareceu ninguém para dar orientação. De ‘boca em boca’, dizem que entram (grupos) de 30 em 30 (pessoas)”, explicou o visitante, que classificou o tempo de espera como “absurdo”.

Neste sábado sábado (7), a embarcação com mais de 100 metros de comprimento, 21 de largura e 28 de altura ficou aberta para visitação gratuita do público cearense, com estrutura para receber até 1 mil pessoas a cada hora.

Legenda: Apesar da longa espera, Seu Francisco mantêm a animação Foto: Fabiana de Paula

Outra fortalezense a enfrentar dificuldades na fila é Viviane Almeida, que é moradora da Cidade dos Funcionários e foi até o local apenas para ver o navio: “Eu amo ver os navios. Sempre que eles vem, eu venho visitar, mas nunca, na vida, eu vi a fila desse tamanho”.

TRÂNSITO COMPLICADO

Com a grande circulação de pessoas, o trânsito na região ficou congestionado, afirma Magda Matos. A visitante foi até o porto de carro, e diz ter enfrentado um trânsito complicado até chegar ao local, além de ter tido dificuldades para estacionar o automóvel. Na fila, ela também esperava há horas sua vez de fazer a visita.

Com a multidão de amontoando, chegou-se a registrar um início de tumulto, rapidamente desfeito. Algumas pessoas chegaram a gritar em coro que queriam entrar para ver o navio. Tudo em clima de descontração.

CONHEÇA O VELEIRO

Com mais de 100m de comprimento, 21m de largura e 28m de altura, o veleiro italiano é considerado uma “embaixada flutuante” do país europeu. Em julho deste ano, ele começou uma viagem pelo mundo, que passará por 31 portos de 28 países.

No Brasil, a embarcação deverá realizar duas paradas, sendo uma delas em Fortaleza, neste final de semana, e outra no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de outubro. Na capital cearense, o navio segue recebendo visitantes até às 17h deste sábado.

Construído em 1930, o veleiro é a embarcação mais antiga à serviço da Marinha Militar italiana, e atua como navio-escola desde junho de 1931, de acordo com informações do Consulado da Itália no Brasil.

VEJA FOTOS DO NAVIO AMERICO VESPUCCI

Legenda: Navio Amerigo Vespucci viaja ao mundo por 20 meses Foto: Divulgação/Consulado da Itália no Brasil

Legenda: Veleiro segue para o Rio de Janeiro após passar por Fortaleza, nas duas únicas paradas no Brasil Foto: Divulgação/Consulado da Itália no Brasil

Legenda: Navio Amerigo Vespucci tem mais de 100 metros de comprimento Foto: Divulgação/Consulado da Itália no Brasil

*Sob supervisão de Karine Zaranza