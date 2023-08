Caminhão baú com R$ 3,5 milhões em produtos contrabandeados é apreendido no interior do Ceará

Um caminhão baú carregando aproximadamente R$ 3,5 milhões em produtos contrabandeados foi apreendido no município de Penaforte, no Interior do Ceará, em uma operação conjunta com a participação da Receita Federal, Sefaz-CE e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações da RF, a fiscalização constatou uma carga contendo centenas de milhares de itens, incluindo eletrônicos, roupas, copos térmicos e smarthphones, sem comprovação de entrada regular no país, bem como características de violação de propriedade industrial. A carreta baú era oriunda do estado de São Paulo.

Legenda: Carga tinha características de violação de propriedade industrial Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal realizou a apreensão e fez a condução do veículo e das mercadorias apreendidas para Fortaleza, com o apoio da equipe da Polícia Rodoviária Federal.

O órgão informou ainda que apura as responsabilidades tributárias e penais dos envolvidos. A detecção das mercadorias foi possível após a troca de informações de inteligência entre os órgãos fazendários.