Metralhadora é apreendida em campo de futebol em Caucaia; criminosos fugiram

Uma metralhadora foi apreendida em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O armamento de grosso calibre foi localizado em um campo de futebol, na tarde dessa segunda-feira (14).

Policiais militares chegaram ao local por meio de denúncias anônimas e também apreenderam 38 munições e dois carregadores rápidos de revólver. Os criminosos fugiram, deixando o material para trás.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe da 2ª Companhia do 12º Batalhão Policial Militar (2ª Cia/ 12º BPM) "recebeu informações da população de que indivíduos armados estavam na rua 10 do bairro Tabapuazinho, nas proximidades de um campo de futebol".

"A composição solicitou reforço da viatura de Força Tática e foram até o local averiguar, quando se depararam com quatro homens que, ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga adentrando em um matagal. Em buscas no perímetro, foi apreendido o armamento abandonado pelos suspeitos", divulgou a PM.

O material apreendido foi levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia e está à disposição da Justiça.

A Polícia diz que denúncias que possam ajudar na identificação e/ ou localização dos suspeitos podem ser feitas pela população por meio do telefone 190, 181 ou Disque Denúncia e whatsapp da SSPDS (85) 3101-0181.