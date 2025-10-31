Diário do Nordeste
Colagem de fotos do momento em que o agressor encontra o cachorro.

Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Animal foi atingido com 27 pauladas até a estaca se despedaçar

Bergson Araujo Costa 14 de Outubro de 2025
Glairton Cunha e Samylla Férrer

PontoPoder

Ex-prefeito de Jaguaretama (CE) é acusado de violência política de gênero contra vereadora

Samylla Férrer foi atacada por Glairton Cunha, que disse que parlamentar é especializada em "moda, beleza e celebridades"

Luana Barros 05 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jaguaretama?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jaguaretama?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Urna eletrônica

PontoPoder

Ceará pode ter terceiro município com candidatura única à prefeitura

Das três candidaturas a prefeito de Jaguaretama, duas foram indeferidas pela Justiça Eleitoral; candidatos ainda podem recorrer

Luana Barros 27 de Setembro de 2024

Ceará

Projeto quer reerguer monumento de revolucionário cearense submerso há 20 anos pelo açude Castanhão

Marco em homenagem a Tristão Gonçalves, cearense morto durante luta pela instalação da República brasileira, ficou debaixo d’água

Nícolas Paulino 02 de Setembro de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
Religioso perdeu uma tia em acidente

Ceará

Padre Antônio Furtado sofre acidente de carro na CE-371, e tia de religioso morre

Outras duas pessoas que estavam no veículo estão internadas

Redação 24 de Abril de 2023
mapo do ceará mostrando tremor de terra em jaguaretama

Ceará

Tremor de terra é registrado em Jaguaretama, Interior do Ceará, nesta segunda-feira (24)

Moradores de Jaguaribe e Solonópole também sentiram o abalo sísmico

Redação 24 de Outubro de 2022
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
