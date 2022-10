Tremor de terra é registrado em Jaguaretama, Interior do Ceará, nesta segunda-feira (24)

Um tremor de terra foi registrado em Jaguaretama, no interior do Ceará e assustou moradores do município e da região nesta segunda-feira (24). O abalo sísmico de magnitude 2.8mR na escala Richter ocorreu às 12h48, de acordo com Laboratório Sismológico Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Nas redes sociais, moradores de cidades como Jaguaribe e Solonópole, que ficam próximas à Jaguaretama, relataram que o tremor também foi sentido por eles.

De acordo com Eduardo Menezes, geofísico e coordenador do LabSis/UFRN, pela magnitude do tremor, os efeitos podem ter sido sentidos em um raio de cerca de 30 quilômetros.

O LabSis é responsável por monitorar, por meio de estações sismográficas, eventos de tremores de terra na região Nordeste.