Como tirar nota 1.000 na redação do Enem? Confira dicas, regras e apostas de temas para 2022

Quando os estudantes estão posicionados para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) todos direcionam o olhar com certa apreensão para o tema da redação. Na busca por uma vaga no Ensino Superior, tirar nota 1.000 garante uma posição de destaque na disputa. Mas como alcançar essa marca?

O Diário do Nordeste conversou com professores de redação sobre o perfil dos estudantes que alcançaram nota máxima, como se preparar na reta final e quais as principais apostas de tema. Além disso, foi feita consulta à Cartilha do Participante do Enem 2022.

O desafio esse ano acontece no domingo, 13 de novembro, com a produção de um texto dissertativo-argumentativo em que os candidatos devem defender um ponto de vista e elaborar uma proposta de intervenção social. É importante ter atenção para os critérios que podem dar nota zero ao texto.

O que pode resultar em nota zero na redação do Enem:

Fuga ao tema

Quantidade de linhas abaixo de 7 no total (o máximo é 30 linhas)

Trecho deliberadamente desconectado do tema

Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa

Desrespeito à seriedade do exame

Mas, para alcançar nota máxima, é preciso ter um excelente projeto de texto e entregar uma redação com ideias muito bem selecionadas, relacionadas e organizadas, como avalia Daniel Victor, professor de redação do pré-vestibular do colégio Farias Brito.

“Isso faz o corretor ter uma leitura mais fluida. Além disso, os textos têm um excelente nível de conteúdo sobre o tema, já que a prova de redação do Enem cobra muito do conhecimento do aluno acerca dos temas”, completa.

Isso é resultado da preparação dos estudantes em 3 aspectos, na avaliação de Daniel Victor. O primeiro ponto é entender a estrutura da dissertação-argumentativa, as regras gramaticais e o uso de conectores. Na sequência, o estudo dos temas.

“O candidato deve se preparar para os possíveis temas, buscando informações e repertório sociocultural das diversas áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história, geografia e artes”, completa.

O terceiro aspecto está na prática: “o aluno deve ter produzido vários textos no decorrer do ano e, com o auxílio de um professor, corrigir os erros”, considera Daniel Victor.

Legenda: Tempo adequado para a realização da redação é de aproximadamente 1h30 Foto: Shutterstok

Conselho semelhante dado por Magna Araújo, professora de redação no 7 de Setembro, que frisa a importância do “exercício constante de construção do texto e na correção orientada por um professor''.

“A redação é avaliada a partir de cinco competências e o texto nota 1.000, principalmente, apresenta excelência nas competências 1 e 3, que apresentam menor índice avaliativo entre os candidatos”, indica.

Todas as competências avaliadas estão disponíveis para consulta no documento “A Redação do Enem 2022 – Cartilha do Participante”, publicado neste mês, que também traz exemplos de redação nota 1.000. O guia detalha as habilidades avaliadas pela banca corretora.

Critérios avaliados na redação do Enem

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos

Não basta apenas escrever corretamente, mas conseguir argumentar com segurança a proposta de redação, como frisa Bruno Cruz, professor de redação no Ari de Sá.

“Os alunos que alcançam a nota máxima se utilizam muito do repertório sociocultural, ou seja, trazem uma bagagem intelectual e reflexiva a respeito do tema e conseguem, de maneira produtiva, articular esse tipo de informação à defesa de um ponto de vista”, completa.

Bruno Cruz Professor de redação É importante lembrar que argumentar é ligar pontos. Então o aluno, quando faz a abordagem de um tema e traz aquele repertório articulado à temática da prova, consegue desdobrar a argumentação de maneira muito mais produtiva

Temas para redação do Enem 2022

Os professores têm uma resposta unânime para quem busca uma dica sobre o tema da redação do Enem: “é preciso estar preparado para qual seja a proposta”, mas ainda assim é possível pensar nas questões mais prováveis para este ano.

“O candidato deve ter se preparado para qualquer tema que venha a ser cobrado. Por isso, nesta reta final de preparação, é importante que o aluno se sinta confiante para fazer um texto independente do tema que seja cobrado”, frisa Daniel Victor.

Magna Araújo orienta que os candidatos priorizem a construção de textos pela seleção dos eixos temáticos para evitar surpresas na hora da prova.

“Por exemplo, selecionar dois temas de cada eixo - meio ambiente, minorias, saúde, educação… - e produzir o texto, considerando sobretudo os argumentos mais pertinentes e o repertório relacionados a esse eixo”, detalha.

Temas:

Consumo de cigarros eletrônicos

Educação financeira

Descarte de lixo plástico

Impactos sociais do bullying

Transporte público brasileiro

Evasão escolar e impactos da pandemia nos estudos

Questões ligadas às pessoas com autismo

Tecnologias educacionais

Violência doméstica contra crianças

Por isso, um passo importante é ler sobre os temas e acompanhar as notícias relacionadas aos temas. “É importante que a gente entenda muito o que está acontecendo ao nosso redor, porque a discussão sempre vai ter o caráter social, cultural e político da nossa vivência e realidade”, conclui Bruno Cruz.

Como organizar o tempo?

A orientação é começar pela redação, ler atentamente o tema e os dois textos disponibilizados para situar os candidatos da proposta. A partir daí, fazer o planejamento e o rascunho da redação.

“Para se distanciar um pouco do texto e conseguir encontrar possíveis erros, é interessante fazer as questões fáceis de uma das provas, ou Linguagens ou Humanas”, acrescenta Daniel Victor.

Os candidatos podem voltar para revisar e transcrever a redação para a folha adequada para então partir para questões fáceis e depois as difíceis que ainda restam, como orienta.

Um tempo adequado para produzir um texto capaz de agradar a banca, na avaliação de Bruno Cruz, está em torno de 1h30.

“Eu sempre sugiro que os alunos façam o texto e revisão, voltem ao caderno de questões e só em seguida façam a revisão final do texto", finaliza.

