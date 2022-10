Unifor lança Guia do Enem com dicas para ajudar no desempenho no exame

Preparar-se para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conquistar um bom resultado que permita ingressar na faculdade dos sonhos envolve dedicação e, além disso, estar disposto a treinar bastante as habilidades necessárias.

Pensando em apoiar os estudantes iniciantes e aqueles que vão tentar novamente a prova, a Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, disponibiliza gratuitamente o Guia do ENEM on-line com dicas que podem ser valiosas no desempenho do seu exame. O e-book pode ser baixado neste link.

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 está prevista para acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro domingo do exame serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática.

O Guia do Enem traz detalhes sobre a prova, mostrando 17 dicas para melhorar a performance dos alunos nos dois dias do exame e indicando possibilidades de temas da redação. A publicação destaca ainda a importância do Exame Nacional do Ensino Médio e sobre as duas modalidades de aplicação: impressa e digital.

Além de ajudar os estudantes na realização da prova, o material busca apoiá-los na compreensão de que o Enem é apenas o “meio” de uma jornada e que é possível conquistar muitas oportunidades por meio da tão sonhada aprovação, como o ingresso simplificado nas instituições, possibilidades de bolsas, financiamentos, entre outras.

Confira abaixo algumas dicas do Guia do Enem:

Cuidado com as regras para o dia da prova; Leia atentamente as questões e interprete os textos com atenção; Responda edições anteriores do exame; Cronometre o tempo necessário para responder as questões da prova; Fique atento ao que está acontecendo na atualidade.

