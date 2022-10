Beatificação da menina Benigna acontece nesta segunda-feira (24) no Crato

A jovem Benigna Cardoso passará a ser beata em cerimônia marcada para acontecer nesta segunda-feira (24), no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, em Crato (CE). A missa será presidida pelo cardeal Leonardo Steiner e a expectativa é receber cerca de 60 mil pessoas.

"Benigna, em vida, foi vista como uma pessoa santa. Era muito dedicada aos estudos - era a primeira da classe, caridosa, amante da natureza e dos animais, extremamente religiosa, com assídua participação na Eucaristia aos domingos. Recebeu de presente uma bíblia do pároco na época que virou livro de cabeceira", ressaltou Danilo Sobreira, coordenador de Pastoral da Paróquia Senhora Sant'Ana de Santana do Cariri, em entrevista ao Vatican News.

A serva de Deus, considerada “heroína da castidade”, será a primeira Beata nascida no Ceará a receber esse ato, que é um passo para o caminho da canonização.

Benigna virou símbolo da luta contra o feminicídio

Benigna Cardoso nasceu em Santana do Cariri em 1928. Em 1941, aos 13 anos de idade, ela foi assassinada com golpes de facão dados por Raul Alves, após recusar ter relações sexuais com o criminoso.

Após a morte, a Menina Benigna passou a ser venerada como mártir na Região do Cariri e virou símbolo da resistência contra o feminicídio e a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Complexo de Benigna ficará pronto em 2023

Legenda: A previsão de entrega da obra está prevista para agosto de 2023. Foto: Divulgação

O "Complexo de Benigna" já está com 35% dos trabalhos concluídos e fica próximo à capelinha do martírio que existe até hoje.

A previsão de entrega da obra está prevista para agosto de 2023. O local vai contar com uma estátua da futura Beata de mais de 20 metros e um espaço para oração que será chamado de Santuário de Benigna, explicou Ypsilon Felix, secretário de Cultura de Santana do Cariri.