Padre Antônio Furtado sofre acidente de carro na CE-371, e tia de religioso morre

O Padre Antônio Furtado, nome conhecido por realizar grandes missas da Comunidade Católica Shalom, sofreu um acidente de carro na CE-371, no domingo (23). A rodovia liga as cidades de Jaguaretama e Morada Nova. Uma tia do religioso faleceu no ocorrido e outras duas pessoas que estavam no veículo estão internadas.

"Infelizmente, a tia do Padre Antônio, a senhora Doroca, veio óbito no acidente, e deixamos nossas condolências para a família e amigos", diz comunicado divulgado pelo Shalom.

O padre Antônio Furtado está bem, assim como o secretário dele, que sofreu pequenas escoriações. "Já os passageiros Junior e Vevé estão internados, mas não correm risco de vida", afirma a nota.

A direção do Shalom pediu ainda que o público faça orações pelos envolvidos no acidente. "Pedimos a todos que orem pela recuperação e saúde do Padre Antônio nesse momento tão difícil, bem como de todos que se acidentaram".