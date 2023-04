Taty Girl sofre acidente de carro causado por vaca no Rio Grande do Norte

A cantora Taty Girl passou um grande susto após um show no Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado (22). Ela sofreu um acidente de carro após uma vaca surgir inesperadamente na frente do veículo em que ela era transportada.

Além do motorista, a forrozeira estava com um produtor quando trafegava em uma via na BR-226.

O acidente ocorreu após a cantora deixar um show em Alto do Rodrigues (RN) para Natal (RN), onde ela tem programado mais uma edição da festa "Baú da Taty Girl", neste sábado.

Com o impacto no animal, o carro de Taty Girl ficou visivelmente danificado na frente e na lateral.

Segundo a equipe da cantora, apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Taty Girl segue normalmente com a agenda de shows.