O que aconteceu com Mara Pavanelly? Entenda conflito por carro com Tuta Sancho

A cantora Mara Pavanelly e o empresário Tuta Sancho protagonizaram um conflito por um carro no início do mês e o assunto tomou conta dos perfis de forró nas redes sociais. A coluna conversou com os advogados dos envolvidos no imbróglio para entender o que motivou a confusão.

Os fatos foram iniciados após a cantora de forró publicar vídeo no Instagram informando que um funcionário do empresário levou o carro que ela usava de um estacionamento privado em Fortaleza.

Assista:

O carro é da Mara ou de Tuta?

Legenda: Conflito entre Mara Pavanelly e Tuta Sancho tomou conta dos perfis de forró Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a defesa do empresário, por meio de documentos apresentados à coluna, o veículo está no nome da “TS Eventos e Editora Eireli”, empreendimento o qual Tuta Sancho tem sociedade com o próprio filho.

Ricardo Valente Advogado de Tuta Sancho A empresa detentora e proprietária do veículo é a TS produtora. O Tuta tinha uma sociedade com a Mara na empresa ‘Mara Pavanelly Produções Artísticas LTDA’. O carro é da TS produtora. Foi comprada pela TS produtora e as prestações eram devidamente descontadas da conta bancária, em débito conta, na agência do Bradesco da TS produtora. Então, o carro, de fato, é de direito de propriedade da TS produtora. Não há qualquer vínculo de Mara com a TS produtora

Conforme os advogados, o atraso de pagamentos de janeiro a abril deste ano e a recuperação do ativo pertencente a empresa foram as motivações para reaver o veículo do estacionamento.

A defesa do empresário diz que foi feito diversos contatos no intuito de negociar o pagamentos dos valores e a devolução do veículo com a cantora, mas nada foi resolvido.

Mara deve algum dinheiro a Tuta? Ex-empresário diz que sim, e defesa de Mara rebate

A coluna questionou se Mara Pavanelly estaria devendo algum valor ao empresário Tuta Sancho. Segundo os advogados, existem dívidas. O valor não pode ser divulgado por questões de sigilo. Um processo de dissolução da empresa está em andamento com as informações referentes ao fim da empresa.

Ricardo Valente Advogado de Tuta Sancho Segundo o que a empresa nos passou é que existe um valor pendente. A quantia está sendo apurada no processo de dissolução em um processo sigiloso. Por conter muitas informações bancárias e fiscais, o processo está em sigilo

Os advogados de Mara Pavanelly afirmaram que no último ano, houve várias tentativas de negociação entre a cantora e os demais sócios, visando à transparência na prestação de contas e melhor distribuição do lucro da sociedade firmada entre eles.

Todavia não foi possível chegar a um consenso, o que levou a cantora, em dezembro de 2022, a notificar o sócio-administrador para cumprir o dever de prestação de contas, sob pena de encerrar as atividades com eles a partir de 1º de fevereiro de 2023.

João Paulo Peixoto Advogado de Mara Ao invés de cumprir essa obrigação básica, o sócio-administrador afirmou que iniciaria o procedimento para dissolução da sociedade. Todavia, até hoje a artista não tomou ciência da instauração desse ato, descumprindo, mais uma vez, sua palavra", declarou

O advogado da artista informou ainda que apesar de ter realizado diversos shows e eventos especialmente nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, "Mara não recebeu quaisquer valores, nem sua remuneração mensal, nem lucro, absolutamente nada, o que gerou um significativo saldo a receber com a prestação de contas e a apuração de haveres com a respectiva dissolução da sociedade, que se nega(m), omissivamente, a fazer".

Cantora deu um carro quitado como entrada de novo veículo, diz defesa de artista

A defesa de Mara Pavanelly apontou que as contas pessoais da cantora eram pagas e registradas oficialmente pela ‘Mara Pavanelly Produções Artísticas LTDA', incluindo a compra e o respectivo financiamento do veículo pessoal, desde o ano de 2020.

João Paulo Peixoto Advogado de Mara Pavanelly "Registra-se que a cantora entregou seu então carro, quitado, para o sócio-administrador para fins de pagamento da entrada do novo veículo. Dessa forma, as parcelas pretensamente em atraso, estranhamente apenas a partir de janeiro/2023, deveriam continuar sendo pagas com os valores que foram retidos ilegalmente pela empresa. Mesmo assim, se não tivessem sendo quitadas com o valor devido pelo efetivo exercício do seu trabalho, a cantora deveria pelo menos ter sido notificada para tomar ciência e providências".

Por fim, a defesa da cantora declarou que não houve contato para negociar os valores atrasados. "Ratifica-se que não houve nenhuma tentativa de recebimento desses valores por parte de Tuta, certamente em razão da ciência de que a empresa está devendo para a artista pelo menos os meses de dezembro/2022 e janeiro/2023", declarou o advogado de Mara Pavanelly.