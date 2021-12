Cantor de forró morre em acidente de carro no interior do Ceará após shows; artistas lamentam

O cantor de forró Nivaldo Rodrigues de Lima, o New Boy, morreu em um acidente de carro, na CE-371, entre as cidades de Morada Nova e Jaguaretama, no interior do Ceará, neste domingo (26). Horas antes, ele havia prestigiado os shows das também cantoras de forró Gil Mendes e Mara Pavanelly, em Milhã, com amigos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima estava de carona no veículo que capotou na rodovia estadual depois que o motorista perdeu o controle da direção.

Tanto o condutor quando os outros dois ocupantes do automóvel foram levados a um hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, o artista faleceu na unidade de saúde.

Ainda segundo a Secretaria, um procedimento sobre o acidente de carro foi registrado na Delegacia Regional de Russas, que investiga o caso.

O velório de New Boy será realizado na Escola Gonzaga Mota, em Quixadá, a partir de 1h desta segunda-feira (27).

Artistas lamentam

Nas redes sociais, as cantoras de forró Laninha Show e Taty Girl, com quem o jovem havia se apresentado nos shows delas, lamentaram a morte dele.

"Estou sem acreditar ainda. Ele morava em Quixadá e era muito querido. Tiha um talento enorme. Era muito novo e muito sonhador e, infelizmente, partiu para junto de Deus. Que Ele o receba em paz, que conforte a mãe, a família, os amigos", disse Laninha Show".

"Eu chego de viagem e essa triste notícia, como assim gente? Jovem e cheio de sonhos, batalhador, esforçado, feliz. Inacreditável. Deus sabe de todas as coisas. Deus te receba meu amorzinho, canta muito aí no céu, faz a festa, aqui vai ficar a saudade viu?", afirmou Taty Girl.

Mara Pavanelly, artista que New Boy prestigiou o show durante a madrugada, também lamentou a morte dele. "Sem palavras. Até pouco tempo estávamos fazendo esse boomerang e de repente saber que se foi em um acidente foi um choque. Descanse em paz", escreveu.