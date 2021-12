Simone recebe mansão nos Estados Unidos e fica surpresa com decoração; assista

A cantora Simone Mendes, dupla sertaneja com a irmã Simaria, visitou a mais nova mansão nos Estados Unidos pela primeira vez. A designer de interiores Juliana Fernandes, responsável pela decoração da casa, revelou a reação da baiana em rede social.

"Meus amores, hoje é dia de entrega de casa. Essa casa está maravilhosa. Essa família eu amo de paixão, não só eu", começou Juliana antes da chegada do casal e das crianças.

Veja visita:

Logo na entrada da mansão, Simone revela choque. "Esse dia chegou", comemorou. "Amiga, está linda", declarou a sertaneja, emocionada.

No vídeo, ela mostra detalhes da decoração, como um quadro de leão e lustres luxuosos, além de mostrar uma parte da cozinha e dos quartos.

Aproveitando o natal, a designer de interior decorou várias cômodos com enfeites de natal, além de montar uma bela árvore na sala. Uma árvore em tamanho família foi colocada em um canto do cômodo e decorada com diversos enfeites, além de pacotes de presente aos pés da árvore.

Anualmente, Simone viaja com a família para Orlando. Acompanhada da família, ela ficava em casas de luxo.