Funcionário de hotel de Pernambuco canta com Safadão e é contratado por empresa do artista

O recreador de hotel Anderson José da Silva, que trabalhava em Porto de Galinhas, Pernambuco, viu a vida mudar ao cantar com Wesley Safadão no último dia 11 de dezembro. O momento resultou em um contrato com a empresa do artista.

Andinho Playboyzinho, como Anderson é conhecido, sempre teve o sonho de ser cantor e viu parte dele se concretizar após um vídeo da apresentação com Safadão viralizar nas redes sociais.

O encontro foi proporcionado por outros funcionários do hotel onde Anderson trabalhava. Juntos, eles fizeram com que o colega conhecesse o ídolo e ainda cantasse uma música autoral com ele, a canção 'Meu Neném'.

Em publicação no Instagram, ele agradeceu a oportunidade. Um pouco de um dos dias mais especiais da minha vida. Aqui estou para agradecer primeiramente a Deus, a todos vocês que fizeram eu chegar até aqui e ao Wesley Safadão que, com sua generosidade está me ajudando a trilhar o verdadeiro sonho que arde em meu coração desde o dia que nasci", escreveu.

Compositor

Em entrevista à TV Globo de Pernambuco, Anderson contou que vendia amendoim na praia antes de entrar para o corpo de funcionários do hotel e sempre teve relação com a composição.

"Quando eu vendia amendoim, eu parava para descansar e vinham essas ideias na minha cabeça. Eu andava com um bloquinho de notas, para anotar as coisas que eu vendia, e começava a escrever", relatou.

Agora, Andinho já tem mais de 107 mil seguidores no Instagram e deve começar a divulgar os trabalhos com a empresa de Wesley Safadão.

