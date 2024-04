Anderson Leonardo, do Molejo, está em estado gravíssimo

O cantor do Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, teve uma piora no estado de saúde, nesta sexta-feira (26), e está em estado gravíssimo. As informações são do G1. O artista continua internado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo começou a piorar no último dia 22 de abril e teve que voltar para a UTI. Ele já estava há 11 dias no quarto. O cantor trata um câncer na região inguinal, descoberto em 2022.

Nos últimos dias, famosos divulgaram uma campanha para doação de sangue para Anderson Leonardo. Nomes como Gracyanne Barbosa, Buchecha, MC Koringa e Compadre Washington pediram ajuda para o músico nas redes sociais. O perfil do Molejo no Instaram também publicou informações sobre como doar sangue para o cantor.

Em março, Anderson Leonardo também chegou a ficar internado na UTI para tratar um quadro de insuficiência renal.